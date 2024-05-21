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Общество

Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове успешно завершает проект «Школа юного россиянина»

Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове объявляет об успешной реализации проекта «Школа юного россиянина». С его помощью маленькие псковичи смогли подготовиться к школе, сообщили ПАИ в образовательном центре.

Дети не только освоили курс предметов, который поможет успешно начать обучение в первом классе, но и познакомились с символами России, традициями народов страны, представителями разных профессий.

  • "Вообразилия" ждет!
    Фото: Вообразилия
  • "Вообразилия" ждет!
    Фото: Вообразилия
  • "Вообразилия" ждет!
    Фото: Вообразилия

Кроме того, летом образовательный центр «Вообразилия» открывает ежегодный летний лагерь и увеличит количество мест для занятий у логопедов и дефектологов.

Образовательный центр «Вообразилия» работает с 2017 года. Создатели центра привлекают к работе с детьми высококлассных специалистов, которые помогают детям начать говорить, корректируют их речь и работают даже с серьёзными проблемами развития, например с диcлалией, дисгрaфией, алалией и другими.

Адрес центра «Вообразилия»: Рижский проспект, 49а, улица Ипподромная, 154а.
Телефоны: 8-951-751-85-05, 8-953-248-77-37.
Страница «ВКонтакте»: vk.com/49avoobrazilija.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01, номер 0001129.

Проект «Школа юного россиянина» реализуется АНО ДОЦРД «Вообразилия» (ИНН 6027185582) при поддержке правительства Псковской области.

Реклама. АНО ДО ЦРД «Вообразилия». ИНН 6027185582.

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