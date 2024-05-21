Где находят работу общительные люди. В «Псковпассажиравтотрансе» новые вакансии

11:39, 21 мая 2024, ПАИ

Кондуктор в автобусе – человек, который не просто спросит проездной или «пробьёт» вам проезд. В первую очередь это человек, которые любит и умеет общаться с людьми. Едете на работу – улыбка или добрые слова в автобусе – то, что нужно.

Именно таких людей – добрых, отзывчивых и терпеливых – приглашает в свой большой коллектив «Псковпассажиравтотранс» поработать кондукторами. В городе увеличивается количество пассажирских маршрутов, обновляется автопарк, поэтому новые кадры сейчас особенно нужны предприятию. На постоянную работу требуются водители категории «Д» и «Е» к «Д», а также технические специалисты.

Переобучение на категорию «Д» проводится за счёт предприятия.

Подробнее – в нашем сюжете.

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