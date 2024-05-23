Допустимую температуру воздуха в самолётах закрепят в законодательстве

07:49, 23 мая 2024, ПАИ

Допустимую температуру воздуха в самолетах – 20–25 градусов – закрепят законодательно, пишут «Известия».

Это может произойти в 2025 году при переиздании федеральных авиаправил. Требования будут распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с эксплуатацией воздушных судов.

Кроме того, авиакомпаниям в России рекомендовали высаживать людей при высокой температуре в салоне самолёта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове появилась новая транспортёрная лента, предназначенная для выгрузки багажа из самолёта.