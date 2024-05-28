Дорожники приступили к асфальтированию региональной автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье

20:22, 28 мая 2024, ПАИ

«Псковавтодор» приступил к асфальтированию региональной автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе. Объект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяжённость ремонтируемого участка – 8,5 километра. Это единственный подъезд школьного автобуса к Круппской школе. Дорожники завершили ремонт водопропускных труб и отфрезеровали изношенное дорожное покрытие. Теперь ведётся устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняют работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожное покрытие также будет обновлено на съездах и на мосту через реку Пимжу на 16-м километре дороги, укреплены обочины, приведено в порядок ещё несколько автобусных остановок, нанесена дорожная разметка, оборудованы искусственные дорожные неровности.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 миллионов рублей. Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.