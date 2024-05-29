Концерт учащихся детской музыкальной школы № 1 Пскова пройдёт в библиотеке 1 июня

21:49, 29 мая 2024, ПАИ

Жителей и гостей Пскова приглашают на праздничный концерт ко Дню защиты детей, который состоится в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 1 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед гостями выступят учащиеся детской музыкальной школы № 1 города Пскова. В программе «Детство и музыка – счастливые друзья» прозвучат классические произведения для фортепиано и флейты, вокальные партии.

Мероприятие пройдёт 1 июня. Начало в 14:00 по адресу Профсоюзная, 2.