Ещё один двор отремонтировали в Великих Луках

14:35, 30 мая 2024, ПАИ

В Великих Луках отремонтировали двор дома на улице Ставского, 4, сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице «ВКонтакте».

Территории уже давно требовался ремонт, отметил депутат.

«По просьбам жителей расширили зону парковки. Уже провели приёмку проделанных работ. Претензий нет», – заключил Дмитрий Белюков.

Ранее сообщалось, что в Кунье завершили ремонт шести дворов, а ремонт 16 дворов в Печорах закончат до середины ноября.