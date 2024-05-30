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Общество

Профилактику деструктивного поведения в молодёжной среде обсудили эксперты в Пскове

Стратегическая сессия «Межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде» завершилась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Итоги сессии подвели в ПсковГУ. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила участников мероприятия за активность и увлечённость в процессе общения и обмена опытом.

Напомним, что сессия была посвящена вопросам предотвращения травли и буллинга среди молодёжи, а также профилактике других негативных явлений. Участие в мероприятии приняли председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты в области социальной защиты и образования.

Мероприятие организовано по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках программы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Это уже второе мероприятие в регионе. Первая стратегическая сессия состоялась в марте.

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