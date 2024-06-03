Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове на два дня
Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове 4 и 5 июня, сообщили ПАИ в администрации города.
Для проведения проектно-изыскательских работ будет закрыто движение для автотранспорта в районе дома № 108б.
Для объезда этого участка следует использовать улицы Олега Кошевого и Белинского.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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