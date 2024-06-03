Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове на два дня

14:50, 03 июня 2024, ПАИ

Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове 4 и 5 июня, сообщили ПАИ в администрации города.

Для проведения проектно-изыскательских работ будет закрыто движение для автотранспорта в районе дома № 108б.

Для объезда этого участка следует использовать улицы Олега Кошевого и Белинского.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и следить за требованиями установленных дорожных знаков.