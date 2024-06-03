Печерянин отправился за решётку за незаконное сотрудничество с иностранцем

18:21, 03 июня 2024, ПАИ

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Печор, сотрудничавшего с иностранцем против интересов РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Печерянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ).

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.