Печерянин отправился за решётку за незаконное сотрудничество с иностранцем
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Печор, сотрудничавшего с иностранцем против интересов РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Печерянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ).
Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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