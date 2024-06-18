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Общество

Международный день паники отмечается 18 июня

Международный день паники отмечается 18 июня, сообщает calend.ru.

Впервые услышав такое необычное название праздника, человек может всерьёз озадачиться в попытке понять, что же празднуется в этот день. Паника – психологическое состояние, способное вызывать у человека неоднозначные, неконтролируемые поступки и действия, которые трудно проанализировать. Последствия же этих поступков и действий также могут быть непредсказуемы.

Состояние человека, поддавшегося панике, сродни состоянию аффекта. Каждый человек слышал фразу: «Не поддавайтесь панике». В условиях чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их масштаба паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем, а последствия её подчас бывают не менее серьёзными, чем последствия тех обстоятельств, что её вызвали.

Вот тут и рождается закономерный вопрос: «И что же отмечают в Международный день паники?» Но тут вмешались психологи, которые, не отвергая отрицательных последствий паники, заявили, что систематическое стремление её избегать, так же как и постоянное стремление «держать себя в руках», является источником стресса. С этой целью они рекомендовали хотя бы раз в году позволять себе впадать в состояние паники по поводу той или иной причины, начиная с глобальных проблем современности и заканчивая личными проблемами. Цель – «выпустить пар» и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

Международный день паники – это своего рода психологический тренинг, который предлагается каждому, кто испытывает чувство усталости от жёсткого самоконтроля над собственными фобиями. В ходе сознательного проявления слабости человек с высокой долей вероятности оказывается способен переосмыслить своё отношение к собственным страхам и стрессообразующим факторам.

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