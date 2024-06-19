В деревне Гоголево отремонтируют Дом культуры

08:53, 19 июня 2024, ПАИ

Начался ремонт в Доме культуры деревни Гоголево Локнянского округа, сообщил в своём Telegram-канале глава муниципального округа Иван Белугин.

«Культурная жизнь в селах держится на талантливых людях, которые вкладывают в свою работу душу. Здорово, что появляется возможность создать достойные условия для творчества и новых идей. Поддержку в размере 2 млн рублей от правительства Псковской области получили в рамках обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», – отметил Иван Белугин.

Он отметил, что ремонт стал возможным благодаря совместной деятельности администрации Локнянского муниципального округа, активистов гоголевского ТОС и сотрудников Полистовского заповедника.