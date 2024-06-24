Резервные дни ЕГЭ завершились в Псковской области

09:42, 24 июня 2024, ПАИ

Резервные дни основного периода завершились в Псковской области экзаменами по истории, литературе, обществознанию, русскому языку, физике и письменной частью английского языка. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

21 июня в Псковской области экзамены проходили для выпускников прошлых лет, пожелавших улучшить свой предыдущий результат или вновь сдать экзамен, а также для выпускников текущего года, у которых совпали дни экзаменов по выбору. Всего в экзаменах приняло участие 33 человека. Экзамены проходили в пяти пунктах проведения. Для их проведения было задействовано 50 учителей, работу пунктов контролировали пять общественных наблюдателей, в том числе два федеральных.

Результаты будут известны не позднее 1 июля.