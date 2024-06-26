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Общество

Общественных помощников псковского губернатора могут включить в советы при муниципальных округах

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым общественная помощница главы региона Наталья Герасимова предложила включить помощников в общественные советы при муниципальных округах, передаёт корреспондент ПАИ.

По её словам, это было бы удобно для оперативного получения информации из разных сфер жизни.

«Я обязательно дам главам такую рекомендацию. Разумное предложение», – отреагировал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что на встрече 26 июня псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей.

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