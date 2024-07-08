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Общество

Обновления «Яндекс 360 для бизнеса»: какие опции появились в продукте

О последних изменениях в сервисах «Яндекс 360 для бизнеса», которые сделают работу команды удобнее и эффективнее, рассказали ПАИ в пресс-службе компании «Яндекс». Теперь в «Мессенджере» можно устанавливать временные статусы, записывать встречи и расширять звонки до групповых.

Статусы в «Мессенджере»

В сервисе появились статусы, которые можно поставить в профиле. Доступно четыре варианта: «В сети», «Нет на месте», «Отвечу позже» и «Не беспокоить». Статус покажет коллегам, когда сотрудник на связи и можете быстро ответить, а когда нет. Например, статус «Не беспокоить» можно поставить на время важного совещания, а «Нет на месте» – если вышли на обед. Статусы можно установить на определённое время. Функция будет полезна, если сотрудник часто устанавливает статус вручную и забывает сменить его.

Запись встреч в «Мессенджере»

Также в «Мессенджере» теперь доступна запись встреч в веб-версии и программе для ПК: её можно сделать во время звонков – как групповых, так и личных. Удобно, когда нужно в моменте записать обсуждение, сохранить детали и потом поделиться ими с командой.

Расширение звонков до групповых в «Мессенджере»

В «Мессенджере» появилась возможность добавить третьего собеседника ко встрече 1:1. После этого звонок станет групповым и к нему смогут присоединиться другие участники. При расширении звонка создается отдельный чат: если не менять его настройки и ничего не писать в нём, то он автоматически удалится через сутки. Функция уже доступна в веб-версии, десктоп-приложении и на Android. Обновление на iOS появится позже.

Дополнительные возможности в «Яндекс Коннекторе»

«Яндекс Коннектор» – это специальный плагин для Outlook. Он позволяет синхронизировать календарь, задачи и контакты с сервисами «Яндекс 360» по протоколам CalDAV и CardDAV. Теперь через плагин Outlook для ПО на Windows есть возможность планировать встречи в «Телемосте». Теперь можно создавать видеоконференции в едином рабочем окне, не открывая дополнительно браузер или приложение.

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