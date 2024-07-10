Россиянам напомнили, какие социальные пособия не назначаются автоматически

08:35, 10 июля 2024, ПАИ

Гражданам России необходимо собрать пакет документов и подать заявление на оформление некоторых мер социальной поддержки. Речь идёт о едином пособии на ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет, а также о субсидиях на оплату жилья, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

Все меры социальной поддержки, которые требуют подтверждения финансового положения семьи (например, единое пособие при рождении и воспитании ребёнка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь и другие), предоставляются по личному заявлению граждан, подчеркнула Елена Горина.

Как сообщила Елена Горина, некоторые выплаты предоставляются автоматически, без подачи заявления. К ним относятся: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка и выплаты по больничным листам. Также в проактивном формате назначаются ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, страховая пенсия по старости и другие выплаты.

«Формат проактивного информирования - это оповещение человека о доступных ему мерах социальной поддержки в соответствии с его статусом, категорией, в связи с наступлением определенного жизненного события. Чтобы его получать, нужно дать согласие на «Госуслугах», – подчеркнула эксперт.

Елена Горина также отметила, что в текущем году проактивное информирование о мерах поддержки доступно при наступлении 11 событий. Среди них: создание молодой семьи, беременность, рождение ребёнка, достижение ребёнком определённого возраста, потеря кормильца, установление опеки.

Кроме того, автоматическое информирование происходит при присвоении статуса ветерана, установлении инвалидности, достижении пенсионного возраста, получении статуса многодетной семьи и лица, подвергшегося воздействию радиации.