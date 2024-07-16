Причины поломки беспроводных наушников назвали россиянам

07:38, 16 июля 2024, ПАИ

Износ аккумулятора – это самая частая причина поломки гаджета. Эта проблема начинает обычно проявляться через год, пишет «Газета. ру» со ссылкой на директора категории «Электроника» розничной сети МТС Нину Пластинину.

Срок службы наушников обычно не больше года. После этого периода аккумулятор начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается или звук перестаёт передаваться вообще. Ремонт в этом случае может обойтись дороже, чем покупка новой пары наушников, отметила эксперт.

Однако звук в наушниках может пропадать ещё и в том случае, если человек находится рядом с мощным источником радиоволн. Кроме того, нужно всегда чистить разъём наушников и не допускать попадения влаги за устройство, резюмировала Нина Пластинина.