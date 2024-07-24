Экспозицию в доме Шведова в Изборске закрыли для посетителей до 27 июля

18:15, 24 июля 2024, ПАИ

Экспозицию «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова в Изборске закрыли для посетителей до 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Приносим свои извинения и просим учитывать эту информацию при планировании путешествия. Уже в это воскресенье, 28 июля, мы вновь ждём вас на экскурсиях по экспозиции: в 10:00, 12:00 и 14:00», – отметили в пресс-службе музея.

Напомним, 26 июля у Священного холма в Печорском районе стартует веломотопробег «Восхождение к Победе». Мероприятие начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов.