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Общество

Музейный комплекс «Двор Постникова» в Пскове временно закроют для посетителей

Музейный комплекс «Двор Постникова» Псковского музея-заповедника будет закрыт для посетителей 28 и 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Музейный комплекс «Двор Постникова» в Пскове временно закроют для посетителей. Фото: Псковский музея-заповедник

Просим учитывать данную информацию при планировании посещения Псковского музея, а также приносим извинения за доставленные неудобства

Ранее сообщалось, что выставка «Железная поступь стальных полков», посвященная 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников, открылась в Псковском музее-заповеднике.

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