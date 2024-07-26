Музейный комплекс «Двор Постникова» в Пскове временно закроют для посетителей

18:43, 26 июля 2024, ПАИ

Музейный комплекс «Двор Постникова» Псковского музея-заповедника будет закрыт для посетителей 28 и 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Просим учитывать данную информацию при планировании посещения Псковского музея, а также приносим извинения за доставленные неудобства

Ранее сообщалось, что выставка «Железная поступь стальных полков», посвященная 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников, открылась в Псковском музее-заповеднике.