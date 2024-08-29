Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор посетили «Михайловское»

18:37, 29 августа 2024, ПАИ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили музей-усадьбу Ганнибалов–Пушкиных «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Приезд состоялся в рамках российско-белорусского межрегионального сотрудничества и мероприятий по празднованию 80-летия образования Псковской области.

Экскурсию провёл директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. «Во время экскурсии Роман Головченко неоднократно отмечал атмосферу поэтического очарования и красоты этого уголка, где память сама возвращает уже забытые строки пушкинских стихов», – подчеркнули в учреждении.

В завершение губернатор и премьер-министр возложили цветы к памятнику на могиле А. С. Пушкина в Святогорском монастыре.

Напомним, что сегодня, 29 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели рабочую встречу. После этого они возложили цветы к Вечному огню в Пскове и посетили выставки.