Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор посетили «Михайловское»
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили музей-усадьбу Ганнибалов–Пушкиных «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
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Фото: Пресс-служба «Михайловского»
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Фото: Пресс-служба «Михайловского»
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Фото: Пресс-служба «Михайловского»
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Фото: Пресс-служба «Михайловского»
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Фото: Пресс-служба «Михайловского»
Приезд состоялся в рамках российско-белорусского межрегионального сотрудничества и мероприятий по празднованию 80-летия образования Псковской области.
Экскурсию провёл директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. «Во время экскурсии Роман Головченко неоднократно отмечал атмосферу поэтического очарования и красоты этого уголка, где память сама возвращает уже забытые строки пушкинских стихов», – подчеркнули в учреждении.
В завершение губернатор и премьер-министр возложили цветы к памятнику на могиле А. С. Пушкина в Святогорском монастыре.
Напомним, что сегодня, 29 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели рабочую встречу. После этого они возложили цветы к Вечному огню в Пскове и посетили выставки.
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