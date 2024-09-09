«Газпром» запланировал постройку крупного дата-центра в Великом Новгороде
«Газпром» построит центр обработки данных (ЦОД) на 5 000 стоек в Великом Новгороде, сообщают «Ведомости». По словам источника, дата-центр заработает на полную мощь только в 2028 году.
По сообщению источника, власти Великого Новгорода запрашивали у экспертов расчётные данные по размещению вычислительных мощностей «Газпрома». Разговор шёл о дата-центре на 5 000 стоек под нужды корпорации.
Заявленный объём планируемого дата-центра превышает потребности «Газпрома» и, возможно, такой ресурс будет использоваться компанией под облачные сервисы или иных заказчиков. Исходя из стоимости строительства ЦОД в 1–1,2 млн рублей на 1 кВт мощности, 5 000 стоек по 7,5 кВт обойдутся «Газпрому» в 41 млрд рублей.
Как отмечает источник, в конце 2023 года Новгородская ТЭЦ перешла под контроль «Газпрома», после этого проект ЦОД выглядит логичным. К тому же для Великого Новгорода это уже не первый ЦОД. По словам замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, размещение нового ЦОД выбрана с учётом географического положения уже существующих ЦОД «Газпрома» по близости.
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