«Газпром» запланировал постройку крупного дата-центра в Великом Новгороде

16:43, 09 сентября 2024, ПАИ

«Газпром» построит центр обработки данных (ЦОД) на 5 000 стоек в Великом Новгороде, сообщают «Ведомости». По словам источника, дата-центр заработает на полную мощь только в 2028 году.

По сообщению источника, власти Великого Новгорода запрашивали у экспертов расчётные данные по размещению вычислительных мощностей «Газпрома». Разговор шёл о дата-центре на 5 000 стоек под нужды корпорации.

Заявленный объём планируемого дата-центра превышает потребности «Газпрома» и, возможно, такой ресурс будет использоваться компанией под облачные сервисы или иных заказчиков. Исходя из стоимости строительства ЦОД в 1–1,2 млн рублей на 1 кВт мощности, 5 000 стоек по 7,5 кВт обойдутся «Газпрому» в 41 млрд рублей.

Как отмечает источник, в конце 2023 года Новгородская ТЭЦ перешла под контроль «Газпрома», после этого проект ЦОД выглядит логичным. К тому же для Великого Новгорода это уже не первый ЦОД. По словам замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, размещение нового ЦОД выбрана с учётом географического положения уже существующих ЦОД «Газпрома» по близости.