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Общество

На День сока в усадьбу Софьи Ковалевской приглашают псковичей

21 сентября псковичей приглашают в музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района на праздник «День сока в усадьбе Корвин-Круковских». Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

В программе праздника – культурно-просветительское мероприятие с концертной программой в парадном зале главного дома, занимательные мастер-классы и, конечно, дегустация тыквенного сока из плодов, выращенных на территории усадьбы.

На празднике можно будет не только поделиться своими рецептами приготовления соков, но и предложить их на дегустацию.

Записаться можно по телефону 8-811-532-95-23 или по почте korvin.49@mail.ru.

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