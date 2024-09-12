Вышку связи установили в деревне Кирово Псковского района

11:40, 12 сентября 2024, ПАИ

Базовую станцию установили в деревне Кирово Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Радиус покрытия оборудования составляет порядка трёх километров, что позволяет обеспечить хорошую сотовую связь в деревнях, в которых её не было. Таким образом, услугами связи обеспечили более 300 жителей.

Напомним, в Псковской области действует специальная инвестиционная налоговая льгота на развитие инфраструктуры связи. По ней операторы могут получить до 90% возмещения затрат на инвестиции.

В этом году в Псковской области запустили несколько вышек сотовой связи – в деревне Ореховно Пустошкинского района, в деревнях Гора и Сапрыгино Бежаницкого района и в деревне Сосонка Дедовичского района.