День парикмахера отмечают в России

07:45, 13 сентября 2024, ПАИ

13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры, сообщает calend.ru.

В России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растет. Таков процесс развития профессии, история которой насчитывает тысячелетия.

Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен: красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые и сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы.

Первые «салоны» по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Интересно, что каждую процедуру проводил отдельный человек — специально обученный раб.

Сложные высокие прически вошли в моду в Средние века и прежде всего во Франции. Над их созданием, как правило, трудилась целая группа мастеров. Так, в XVIII веке высокие сооружения из волос на голове были настоящим трендом. Но со временем отношение к волосам и прическам упростилось.

Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце XIX века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы.

Само же слово «парикмахер» — немецкого происхождения, происходит от термина Perückenmacher, который означал мастера, изготавливающего парики. Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.