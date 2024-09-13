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Общество

Владимир Воробьёв принял участие в мероприятиях в честь дня памяти жертв фашизма

Торжественно-траурное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв фашизма, прошло в сквере Павших Борцов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

В мероприятии приняли участие бывшие узники фашистских концлагерей, представители общественных объединений, студенты, школьники. От имени депутатов Псковской городской Думы к ним обратился заместитель председателя ПГД Владимир Воробьёв.

«Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто боролся с фашизмом. Я желаю всем мира, добра, а школьникам и студентам – хорошей учёбы и не забывать уроки войны, уроки истории», – подчеркнул он в своем выступлении.

После заупокойной литии была объявлена минута молчания, а затем участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку малолетним узникам фашистских концлагерей.

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