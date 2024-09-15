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Общество

Органистка из Москвы даст концерт в печорской кирхе

22 сентября в 16:00 в печорской кирхе на улице Гагарина, 12 А состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит лауреат VI международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева из Москвы, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено организаторами концерта

В программе:

- Д. Букстехуде Токката d-moll, BuxWV 155.

- М. Таривердиев "Basso ostinato" из концерта для органа №2, op. 93.

- И.С. Бах- А. Вивальди. Концерт a-moll, BWV 593. I. Allegro. II. Adagio. III. Allegro.

- И. Брамс Хоральная прелюдия "O Gott du frommer Gott", op. 22 №7.

- Ф. Лист Вариации на тему из кантаты Баха "Weinen, klagen, sorgen, zagen".

- Л. Вьерн Вестминстерские колокола, op. 54.

- Т. Дюбуа "Fiat Lux" (Да будет свет) из 12 новелл для большого органа.

- М. Дюпре Прелюдия и фуга H-dur, op. 7 №1.

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