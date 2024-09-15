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Общество

Псковичи рассказали как борются с ленью на работе

Псковичи в опросе SuperJob рассказали как борются с ленью на работе. Лишь 26 % утверждают, что не поддаются лени: при малейших её проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать.

23 % опрошенных делают перерыв, чтобы восстановить силы. 7 % в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 6 % предпочитают переключиться на другие задачи. 4 % мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Ещё 4 % разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 3 % предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами. Мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина.

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