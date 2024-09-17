33% россиян остались без отпуска минувшим летом
33% россиян остались без отпуска минувшим летом. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Чаще всего это были мужчины, работники коммерческих организаций и люди с плохим и очень плохим материальным положением.
Те, кому удалось взять перерыв в работе, отдыхали на дачах (22%) и дома (21%). Еще 14% респондентов поехали путешествовать в другой город или село, 8% провели время на курортах Краснодарского края, 4% — за границей, 3% — в Крыму.
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16 сентября 2024
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