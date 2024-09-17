Проезжую часть у железнодорожного моста частично перекроют в Пскове

17:42, 17 сентября 2024, ПАИ

Проезжую часть в районе железнодорожного моста частично перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Для проведения ремонта железнодорожного переезда «2-й км станции Псков-2» на пересечении улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Советской Армии будет перекрыта одна полоса проезжей части в районе переезда. Движение будет закрыто с 22:00 20 сентября до 6:00 21 сентября.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.