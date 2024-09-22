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Общество

Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах

График октябрьских выездов передвижных ФАПов «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса в Великолукский и Куньинский районы опубликовала Псковская областная больница.

В Великолукском районе передвижной ФАП будет работать в деревнях Букино, Ушани, Рудново 11 октября, в деревне Демидово – 23 октября, в деревне Иваново – 24 октября, в деревне Лычево – 25 октября.

В Куньинском районе приём будет осуществляться в деревне Каськово 21 октября, в деревне Прихабы – 28 октября, в деревнях Ямище и Нижельское – 31 октября.

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