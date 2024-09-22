Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах
График октябрьских выездов передвижных ФАПов «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса в Великолукский и Куньинский районы опубликовала Псковская областная больница.
В Великолукском районе передвижной ФАП будет работать в деревнях Букино, Ушани, Рудново 11 октября, в деревне Демидово – 23 октября, в деревне Иваново – 24 октября, в деревне Лычево – 25 октября.
В Куньинском районе приём будет осуществляться в деревне Каськово 21 октября, в деревне Прихабы – 28 октября, в деревнях Ямище и Нижельское – 31 октября.
Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе