Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах

23:28, 22 сентября 2024, ПАИ

График октябрьских выездов передвижных ФАПов «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса в Великолукский и Куньинский районы опубликовала Псковская областная больница.

В Великолукском районе передвижной ФАП будет работать в деревнях Букино, Ушани, Рудново 11 октября, в деревне Демидово – 23 октября, в деревне Иваново – 24 октября, в деревне Лычево – 25 октября.

В Куньинском районе приём будет осуществляться в деревне Каськово 21 октября, в деревне Прихабы – 28 октября, в деревнях Ямище и Нижельское – 31 октября.