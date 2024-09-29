В Гдовском районе продолжаются работы по возрождению храма Святых Космы и Дамиана

14:44, 29 сентября 2024, ПАИ

В Гдовском районе посёлка Гвоздно продолжаются работы по возрождению храма Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии со ссылкой на официальный информационный портал храма.

На сегодняшний день уже выполнены работы по обустройству крыш над апсидой, хорами и трапезной частью храма. Ведётся устройство кровельных конструкций над малыми объёмами здания и световым барабаном.

Работы по восстановлению проводятся в рамках государственной программы, цель которой – сохранить объекты культурного наследия России. В феврале 2024 года Минкультуры РФ выделило средства на противоаварийные, консервационные и реставрационные работы в храме Святых Космы и Дамиана. Это необходимо для сохранения этого уникального исторического памятника.