Псковский филиал Университета ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке

09:57, 03 октября 2024, ПАИ

3 октября в 6:00 из Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний в Псковский филиал поступил сигнал, который являлся началом проведения двухдневной штабной тренировки по гражданской обороне, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза. Сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России в установленное время построились на плацу.

Начальник филиала Александр Сысоев поставил перед постоянным и переменным составом задачи по выполнению мероприятий по гражданской обороне, которые будут проходить с 3 по 4 октября с целью совершенствования знаний и практических навыков.

Личный состав находится в полной готовности к незамедлительному реагированию при поступлении новых вводных. Будут проверяться умения и навыки работы дежурной службы образовательной организации, эффективность существующей системы оповещения, а также готовность подразделений филиала к действиям при нештатных ситуациях, выполнение сотрудниками и курсантами практических мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.