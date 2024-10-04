Заслуженный ветеринар из Псковской области рассказала о том, как пришла в профессию

13:03, 04 октября 2024, ПАИ

Главный ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» Людмила Яковлева, которой недавно присвоили звание заслуженного ветеринарного врача России, рассказала о том, как начался её профессиональный путь. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Людмила Яковлева попала в профессию совершенно случайно, как она сама признается. Родилась и выросла в белорусском Городке в семье рабочих и не планировала связывать свою жизнь с сельским хозяйством. Однако подруга пригласила её учиться в Идрицкий сельхозтехникум.

«Честно говоря, изначально мне это было не очень интересно. Помню, думала: «Господи, куда я попала и зачем это мне?» – поделилась она. Тем не менее Людмила Яковлева училась хорошо и оказалась в числе первых на распределении. Её направили на Псковский конный завод.

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