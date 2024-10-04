О предварительных итогах сезона археологических работ на улице Кузнецкой в Пскове рассказал Вадим Нэдик
13 сентября завершился первый и основной этап археологических раскопок, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Об этом сообщается в видеоролике, размещённом в телеграм-канале главы региона.
«990 квадратных метров на сегодняшний момент исследовано, решаем дополнительно вопрос об организации раскопок, в ходе которых планируется исследовать ещё порядка 200 метров», – отметил Вадим Нэдик.
Отметим, самой ранней находкой на улице Кузнецкой в Пскове Вадим Нэдик назвал каменный топорик, который может быть датирован 3–2 тысячелетием до нашей эры, а неожиданной – свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки. Найдена также резная иконка XVI века «Спас на престоле» и огромные глиняные сосуды.
«Нужно держать баланс. С одной стороны, делать всё в рамках закона и сохранять историю, с другой – чтобы инвестор месяцами не ждал, пока площадка будет подготовлена», – подчеркнул губернатор.
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