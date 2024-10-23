Этой осенью российские школьники попробуют себя в 1600 профессиях

17:47, 23 октября 2024, ПАИ

В России начались «Профпробы-2024» — важная часть всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». Школьники будут знакомиться с разными профессиями, смогут погрузиться в рабочую атмосферу. Всё это затем поможет сделать выбор в пользу той или иной профессии в будущем.

В этом году в профпробах примут участие рекордные 180 тысяч человек и 1119 партнеров. Список профессий вырос до 1600. Помимо традиционных профессий «Билета в будущее» (сварщика, инженера, следователя, педагога, врача) профпробы пополняются новыми сферами. Например, в Тамбове ребят познакомят с азами управления беспилотными летательными аппаратами.

В Великом Новгороде можно будет попробовать себя в качестве разработчика мобильных приложений и оператора станков с программным управлением, в Саратове будут практиковаться в робототехнике.

«Я приглашаю ребят воспользоваться самым эффективным способом чтобы узнать секреты профессий – советую задавать волнующие вопросы о заработной плате, условиях труда, карьерных перспективах и будущем выбранной профессиональной сферы самим работникам, которые проведут презентации. И помните, наставниками детей на профессиональных пробах вместе с педагогами будут сами работодатели, которые уже сейчас со школьной скамьи присматривают себе кадры», — сказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее» Есин Иван.

«Билет в будущее» является центральным российским проектом по профориентации, оператором которого назначен Фонд гуманитарных проектов. За 5 лет реализации проекта некоммерческая профориентация впервые появилась в стране и охватила каждую вторую российскую семью.

Более 8 миллионов школьников уже получили свои карьерные треки и как выпускники в будущем сформируют трудовой рынок нового типа. Двенадцать тысяч российских компаний стали соучастниками этих позитивных изменений в экономике и уже строят по-новому свою кадровую систему. Основу будущего развития профориентации составили 100 000 педагогов-навигаторов, ставших не только карьерными наставниками для школьников, но и амбассадорами профориентации среди коллег. Важным компонентом проекта стала цифровая система bvbinfo.ru.

Напомним, что в Псковской области в 2024-2025 учебном году к проекту «Билет в будущее» присоединятся около 3 500 учащихся 6-11 классов. Также в реализации проекта участвуют 150 педагогов.