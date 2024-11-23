Мужчину с эпилепсией разыскивают в Пскове

22:01, 23 ноября 2024, ПАИ

38-летнего Вадима Конобу продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Житель Пскова пропал 5 июня в этом году. До сих пор его не смогли найти.

На вид мужчине около 40 лет. Он худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, был коротко подстрижен и с бородой.

Над левым глазом у псковича шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. У него бывают приступы эпилепсии. Он был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку.

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении псковича, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по Пскову) или 02, 112.