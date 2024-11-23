На улице Инженерной в Пскове неизвестные запустили салют вопреки запрету

22:58, 23 ноября 2024, ПАИ

Неизвестные запустили салют на улице Инженерной в Пскове вопреки запрету. Об этом сообщают читатели ПАИ.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности.

За нарушение установленных правил жителям региона грозят штрафы: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.