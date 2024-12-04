Тело пропавшей в Острове женщины обнаружено в реке Великой
Тело пропавшей 10 ноября в Острове 36-летней женщины обнаружено в реке Великой. Извлеченный из воды труп передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, погибшей является пропавшая 36-летняя Ольга Соловьёва.
На месте работают сотрудники полиции и Следственного управления Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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