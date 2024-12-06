Владимир Якушев сообщил о включении в народную программу ЕР положений 19 нацпроектов

16:59, 06 декабря 2024, ПАИ

Партия «Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых национальных проектов на основе обратной связи от жителей, сообщается на сайте ER.ru.

Поручение использовать данный механизм для оценки эффективности работы правительства в части реализации нацпроектов дал президент России Владимир Путин.

Партия принимала активное участие в разработке новых национальных проектов, представила свои предложения в каждый из них. «Народная программа «Единой России» синхронизирована с пока ещё действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном съезде», – отметил врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Такой формат взаимодействия будет использоваться и с новыми нацпроектами, что позволит оперативно собирать обратную связь «с земли».

«Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», – подчеркнул Владимир Якушев.

В частности, с 2019 года построено почти 1 400 школ, где учатся 850 тысяч детей. Также создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет и введено в строй почти 1700 детских садов.

Непосредственное участие жителей обеспечивается и при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Помимо этого, партия обеспечивает финансирование положений нацпроектов в бюджете. В частности, ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной сети. Это позволило за шесть лет существенно улучшить её состояние – 85% дорог в крупнейших агломерациях соответствует нормативным требованиям. По региональным дорогам этот показатель составляет всего 54%, а значит, есть над чем работать.

За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, это повышает доступность медицинской помощи.

Владимир Якушев отметил, что реализация новых нацпроектов усилит страну, сделает её ещё более комфортной для семей с детьми, ускорит технологическое и экономическое развитие.

«Неизменной целью народной программы остается повышение качества жизни граждан, их благополучие. На это же нацелены нацпроекты. Поэтому при реализации народной программы и нацпроектов партия сможет обеспечить нужные решения законодательно, работая без проволочек и на результат, как и поручил президент», – заключил Владимир Якушев.