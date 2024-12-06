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Общество

Владимир Якушев сообщил о включении в народную программу ЕР положений 19 нацпроектов

Партия «Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых национальных проектов на основе обратной связи от жителей, сообщается на сайте ER.ru.

Владимир Якушев сообщил о включении в народную программу ЕР положений 19 нацпроектов. Фото: сайт партии «Единая Россия»

Поручение использовать данный механизм для оценки эффективности работы правительства в части реализации нацпроектов дал президент России Владимир Путин.

Партия принимала активное участие в разработке новых национальных проектов, представила свои предложения в каждый из них. «Народная программа «Единой России» синхронизирована с пока ещё действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном съезде», – отметил врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Такой формат взаимодействия будет использоваться и с новыми нацпроектами, что позволит оперативно собирать обратную связь «с земли».

«Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», – подчеркнул Владимир Якушев.

В частности, с 2019 года построено почти 1 400 школ, где учатся 850 тысяч детей. Также создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет и введено в строй почти 1700 детских садов.

Непосредственное участие жителей обеспечивается и при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Помимо этого, партия обеспечивает финансирование положений нацпроектов в бюджете. В частности, ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной сети. Это позволило за шесть лет существенно улучшить её состояние – 85% дорог в крупнейших агломерациях соответствует нормативным требованиям. По региональным дорогам этот показатель составляет всего 54%, а значит, есть над чем работать.

За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, это повышает доступность медицинской помощи.

Владимир Якушев отметил, что реализация новых нацпроектов усилит страну, сделает её ещё более комфортной для семей с детьми, ускорит технологическое и экономическое развитие.

«Неизменной целью народной программы остается повышение качества жизни граждан, их благополучие. На это же нацелены нацпроекты. Поэтому при реализации народной программы и нацпроектов партия сможет обеспечить нужные решения законодательно, работая без проволочек и на результат, как и поручил президент», – заключил Владимир Якушев.

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