Псковичам напоминают о продолжающихся занятиях по боевой подготовке на полигоне 76-й дивизии

10:08, 09 декабря 2024, ПАИ

На полигонах 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Завеличье в Пскове продолжаются занятия по боевой подготовке, напомнили в правительстве Псковской области.

Они проходят ежедневно с 8:00 до 1:00 с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни. Занятия продлятся до конца мая 2025 года.

Нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Горожан, проникших на территорию объектов полигона, задержат и передадут полиции.