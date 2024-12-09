Псковичам напоминают о продолжающихся занятиях по боевой подготовке на полигоне 76-й дивизии
На полигонах 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Завеличье в Пскове продолжаются занятия по боевой подготовке, напомнили в правительстве Псковской области.
Они проходят ежедневно с 8:00 до 1:00 с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни. Занятия продлятся до конца мая 2025 года.
Нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Горожан, проникших на территорию объектов полигона, задержат и передадут полиции.
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