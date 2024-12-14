Водитель цементовоза погиб в ДТП в Гдовском районе

15:11, 14 декабря 2024, ПАИ

Водитель цементовоза MAN не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет у деревни Юшкино в Гдовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП погиб водитель. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.