Водитель цементовоза погиб в ДТП в Гдовском районе
Водитель цементовоза MAN не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет у деревни Юшкино в Гдовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП погиб водитель. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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