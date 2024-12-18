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Происшествия

2,5 года колонии получила мошенница из Порховского района, которая специализировалась на пенсионерах

Два с половиной года колонии получила 56-летняя мошенница из Порховского района. Женщина обвинялась в совершении четырёх мошенничеств группой лиц по предварительному сговору. Банда обманывала порховских пенсионеров, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Злоумышленница и подельники звонили пожилым гражданам и, представившись их родственниками, знакомыми или сотрудниками УМВД, сообщали ложную информацию о том, что их родственники или знакомые попали в неприятности, поэтому срочно нужны деньги. С декабря 2023 года по март 2024 года мошенники выманили у пенсионеров 667 тысяч рублей.

В итоге виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и взыскана сумма причиненного ущерба.

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