«Новичковую» открывает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области
«Новичковую» открывает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области, сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
11 февраля в 19:00 пройдет вводная лекция в онлайн-формате. 12 февраля в 19:00 вводная лекция состоится в Великих Луках по адресу:
улица Комсомольца Зверева, 39, подъезд 1, этаж 4, кабинет 407. 18 февраля в 19:00 вводная лекция пройдет в Пскове по адресу: улица Юбилейная, 40, цокольный этаж, клуб виртуальной реальности Portal VR | Псков.
Пришедшим расскажут о правилах, которые есть в отряде, поделятся невыдуманными историями из поисковой жизни. «Мы посмотрим на обыденные, казалось бы, вещи под другим углом, и всё неочевидное станет чуть более понятно», - уточнили организаторы.
Посетить вводные лекции могут все желающие, но нужна предварительная регистрация.
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