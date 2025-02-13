Мир искусства: новый проект представит музей-заповедник «Михайловское» 15 февраля

21:23, 13 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники отдела экспозиционной и выставочной деятельности Государственного Пушкинского заповедника завершают работу над подготовкой нового проекта, рассказали нашему изданию в учреждении. Уже с 15 февраля вниманию посетителей музея-заповедника «Михайловское» будет предложена выставка «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Экспонаты для новой выставки прибыли в Святогорье из Новгородского государственного музея-заповедника. Среди них работы, выполненные выдающимися мастерами: Иваном Билибиным, Александром Бенуа, Борисом Кустодиевым, Львом Бакстом, Евгением Лансере, Константином Сомовым, Георгием Нарбутом, Сергеем Чехониным, – всего 14 громких имён.

«В экспозиции, где представлены образцы обложек 1907–1927 годов, можно проследить, как меняется язык этого элемента оформления книги. В самые тяжелые для страны, 1918–1921 годы издания немногочисленных книг отличаются особой утонченностью, по инерции отражая художественные вкусы предшествующей эпохи. Постепенно язык обложки становится проще, доступней для новой аудитории, на которую были рассчитаны основные массовые издания. При этом он не становится менее интересным», – отметили в музее.

Выставка «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“» будет работать в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 10 июня. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.