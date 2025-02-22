В детско-юношеский хор храма Святого Александра Невского в Пскове объявлен набор певчих

19:08, 22 февраля 2025, ПАИ

Набор певчих идёт в детско-юношеский хор храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в городе Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Целью создания хора является приобщение детей к христианским традициям певческого искусства и к православной культуре. На занятиях церковного хора разучиваются песнопения и молитвы всенощного бдения и Божественной литургии. Певчие знакомятся с основами вокала, нотной грамоты, хорового пения, поют на богослужениях и концертах.

Приглашаются дети, девушки и юноши, готовые открывать в себе новые таланты и совершенствовать умения, надёжные и ответственные. Возраст – от 10 до 21 года (включительно). Занятия будут проходить в храме Святого Александра Невского по адресу: Псков, улица Мирная, 1.

Записаться на прослушивание можно, зарегистрировавшись по ссылке.