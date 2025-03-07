Псковичам рассказали, где можно найти информацию о сфере труда и занятости региона

11:29, 07 марта 2025, ПАИ

Псковичам рассказали, в каких пабликах можно найти информацию о сфере труда и занятости региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что комитет активно использует цифровые платформы, чтобы информировать граждан о своей деятельности, доступных услугах и актуальных новостях в сфере труда и занятости. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

На официальных ресурсах комитета жители региона могут получить информацию о тренингах, курсах и семинарах для повышения квалификации и расширения профессиональных навыков, а также рекомендации и материалы по соблюдению трудовых прав и обязанностей.

Кроме того, на страницах госпабликов комитета размещается информация о предстоящих профориентационных мероприятиях и ярмарках вакансий.

В том числе у комитета есть подведомственное учреждение, которое также имеет свой госпаблик, - Областной центр занятости населения. Здесь можно найти информацию о доступных вакансиях, программах переобучения и других мероприятиях, способствующих трудоустройству граждан, текущих тенденциях на рынке труда, изменениях в законодательстве и инициативах, направленных на поддержку занятости населения.

Ещё одним направлением работы комитета является реализация национального проекта «Кадры», который продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Демография» и направлен на снижение безработицы, повышение квалификации работников и решение проблемы кадрового дефицита в регионе.