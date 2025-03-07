Порядка 130 человек обучились в Псковской области на инструкторов первой помощи

18:54, 07 марта 2025, ПАИ

Порядка 130 человек обучились в Псковской области по программе «Преподаватель / инструктор первой помощи», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Такие знания псковичам дают в Псковском и Великолукском медицинских колледжах. Каждый участник получил удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о дополнительной программе.

Ранее сообщалось, что совершенствование оказания первой помощи обсудили в правительстве Псковской области.