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Общество

Порядка 130 человек обучились в Псковской области на инструкторов первой помощи

Порядка 130 человек обучились в Псковской области по программе «Преподаватель / инструктор первой помощи», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Порядка 130 человек обучились в Псковской области на инструкторов первой помощи. Фото: ПАИ

Такие знания псковичам дают в Псковском и Великолукском медицинских колледжах. Каждый участник получил удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о дополнительной программе.

Ранее сообщалось, что совершенствование оказания первой помощи обсудили в правительстве Псковской области.

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