Пскович незаконно хранил на даче оружие и боеприпасы

11:25, 14 марта 2025, ПАИ

Житель Пскова незаконно хранил на своей даче оружие и боеприпасы, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время обыска дачного дома в Печорском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у неработающего 60-летнего псковича незарегистрированные двуствольное охотничье ружье с оптическим прицелом и мелкокалиберную винтовку, а также патроны разных калибров.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В рамках расследования полицейским, кроме прочего, предстоит выяснить происхождение данного оружия и боеприпасов.