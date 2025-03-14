Пскович незаконно хранил на даче оружие и боеприпасы
Житель Пскова незаконно хранил на своей даче оружие и боеприпасы, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Во время обыска дачного дома в Печорском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у неработающего 60-летнего псковича незарегистрированные двуствольное охотничье ружье с оптическим прицелом и мелкокалиберную винтовку, а также патроны разных калибров.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
В рамках расследования полицейским, кроме прочего, предстоит выяснить происхождение данного оружия и боеприпасов.
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