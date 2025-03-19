25 марта в Пскове пройдёт семинар по научно-популярному туризму
Осталось три дня, чтобы успеть зарегистрироваться на обучающий семинар по научно-популярному туризму, который пройдет 25 марта в 14:00 в Псковской областной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Для регистрации на семинар до 21 марта необходимо заполнить форму в группе комитета в соцсети «ВКонтакте».
Актуальные вопросы отрасли поднимут сотрудники Российского государственного университета туризма и сервиса из Москвы: доктор экономических наук, профессор Ирина Бушуева и кандидат географических наук Александра Афанасьева.
Одна из секций семинара пройдет в формате «кейс-метод», во время которого с презентацией туристического продукта выступят представители региональных музеев, заповедников, преподаватели ПсковГУ.
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