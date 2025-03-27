Алексей Наумец – о переговорах по Украине: Главное, что они идут

14:09, 27 марта 2025, ПАИ

Главное, что переговоры идут, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец, комментируя начавшиеся в Эр-Рияде переговоры между США и Россией, США и Украиной.

«Для меня главное: переговоры уже идут. Еще год назад, полгода назад не было никаких контактов вообще. Вот предыдущая администрация Соединенных Штатов практически разорвала все отношения. Сейчас люди разговаривают, слышат друг друга», – сказал сенатор в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Давать прогноз на исход переговорного процесса Алексей Наумец не стал, отметив, что «любая война, любой конфликт заканчивался переговорами», но с кем разговаривать с украинской стороны, неясно: «Они как перевертыши. Левая рука не знает, что делает правая». «Свои вооруженные силы Украина контролируют частично, нацбатальоны вытворяют что хотят», – отметил Алексей Наумец.