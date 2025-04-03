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Общество

Псковичей приглашают принять участие в онлайн-голосовании конкурса «Инспектор ПДН глазами детей»

Онлайн-голосование конкурса «Инспектор ПДН глазами детей» продолжается в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выбрать работу участника, который получит приз зрительских симпатий конкурса «Инспектор ПДН глазами детей» можно на официальном сайте регионального управления МВД России.

Отдать голос за понравившийся рисунок может любой посетитель сайта до 1 мая 2025 года, нажав на баннер «Служба по делам несовершеннолетних – 90 лет на защите детства» на стартовой странице сайта.

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